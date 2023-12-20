Japonya liglerinde sezon 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacak

AA
Japonya, yerel futbol liglerinin sezon başlangıç tarihlerini, Avrupa ve Asya futbol ligleri ve turnuvalarıyla uyumlu hale getiriyor.
J1, J2 ve J3 liglerindeki toplam 60 kulübün geçen hafta ele aldığı değişiklik tasarısına yönelik karar, kamuoyuna açıklandı.
Ağustos ayına çekilecek
Japonya Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, yerel futbol sezonların alışılagelen şubat başlangıcının, 2026 yılı itibarıyla ağustos ayına çekildiğini duyurdu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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