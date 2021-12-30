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    Japonya'da ilginç duran top organizasyonu

    Japonya'da ilginç duran top organizasyonu

    Japonya'da bir maçta, eşine zor rastlanan duran top organizasyonuyla gol geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 09:49
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    Japonya'da bir okul turnuvası maçında ilginç bir duran top organizasyonu yaşandı.

    İLGİNÇ TAKTİK

    İki lise takımını karşı karşıya getiren mücadelede Takagawa Gakuen, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.

    El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi.

    Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.

    Japonya'da ilginç duran top organizasyonu - İZLE

    Japonya da ilginç duran top organizasyonu #1

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