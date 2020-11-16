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Javier Mascherano futbolu bıraktı
Uzun yıllar Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda top koşturan Javier Mascherano, 36 yaşında yeşil sahalara veda etti.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 10:36
- Güncelleme : 16.11.2020 - 10:47
Estudiantes forması giyen Javier Mascherano, aktif futbol yaşantısını noktaladığını duyurdu.
"ESTUDIANTES'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Estudiantes'in Argentinos Juniors'a 1-0 yenildiği maç sonrası açıklama yapan Mascherano, "Profesyonel futbolculuk hayatımı bugün itibarıyla 36 yaşımda noktaladım. Kariyerimi Arjantin'de bitirme fırsatı veren Estudiantes'e teşekkür ederim." dedi.
Mascherano kariyeri boyunca River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei China Fortune ve Estudiantes formalarını giydi.