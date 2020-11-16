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    Javier Mascherano futbolu bıraktı

    Uzun yıllar Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda top koşturan Javier Mascherano, 36 yaşında yeşil sahalara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 10:47
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    Javier Mascherano futbolu bıraktı

    Estudiantes forması giyen Javier Mascherano, aktif futbol yaşantısını noktaladığını duyurdu.

    "ESTUDIANTES'E TEŞEKKÜR EDERİM"

    Estudiantes'in Argentinos Juniors'a 1-0 yenildiği maç sonrası açıklama yapan Mascherano, "Profesyonel futbolculuk hayatımı bugün itibarıyla 36 yaşımda noktaladım. Kariyerimi Arjantin'de bitirme fırsatı veren Estudiantes'e teşekkür ederim." dedi.

    Javier Mascherano futbolu bıraktı #1

    Mascherano kariyeri boyunca River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei China Fortune ve Estudiantes formalarını giydi.

    Javier Mascherano futbolu bıraktı #2

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