Jean-Claude Billong: Beşiktaş maçında şike yapmadım

Hatayspor'un Beşiktaş'a 7-0 yenildiği maçla ilgili iddiaların ardından Jean-Claude Billong, açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un 7-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdığı Jean-Claude Billong, hakkında çıkan "Şike yaptı! Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı garantisi verdi." şeklindeki söylemler üzerine açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DEN GELEN HABERLER BENİ ÜZÜYOR"

27 yaşındaki Kamerunlu savunma oyuncusu, "Profesyonel olarak geçirdiğim 5 yılda böyle bir açıklama yapmadım. Ancak Türkiye'den gelen haberler beni üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim, Süper Lig'i ilk 6'da bitirdik ve Kamerun Milli Takımı'na çağrıldım. Kesinlikle açıkça belirtmek isterim ki; hiçbir zaman şike yapmadım ve yapmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi sonuna kadar savunacağım. Türkiye'deki bağımsız bir kurum, gerekli araştırmaları yapabilir." dedi.





"MİLLİ TAKIM DAVETİ BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNCE GELDİ"

Kamerun Milli Takımı'na çağırılması hakkında da konuşan Billong, "Milli takım daveti, Beşiktaş maçından önce geldi. Yazışmalar da mevcut. Hatayspor'da iyi işler yaptığım için bu davet geldi. Milli takımda geçirdiğim zamanı ve geleceğimi dört göle bekliyorum. Türkiye'ye de sıcak karşılaşma için teşekkür ederim. Gelecek sezon için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

"HER TOPA SIRTINI DÖNDÜ"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Jean-Claude Billong için geçtiğimiz günlerde şu açıklamaları yapmıştı;

"Billong maçtan 1 gün önce bacağına dövme yaptırıyor. Sürekli krem sürüyor bacağına, soğutması gerekir orayı. Dövme yaptıran futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. 1 hafta ağrıdığı için her topa sırtına döndü. Pozisyonlar verdik, goller yedik. Böyle bir oyuncunun takımda kalmasını istemem, gönderelim dedim. Gönderdik, bunun dışında ekstra bir şey varsa bilmiyoruz. Ben istihbaratçı değilim, telefon konuşması iddiası olan varsa, telefon konuşmalarından şüpheleniyorum, Billong 'Hatayspor camiasını sattı' diyenler varsa savcılığa başvurur. Özel hayatı incelenir. Kimlerle hangi teması yapmış olduğu incelenir. Ben bu için öyle satış boyutunda olduğunu düşünenlerden değilim, o zaman zaten biz başvuru yaparız. Futbolun içinde her şey var. Beşiktaş İngiltere'de Liverpool'dan 8 yedi, büyük takımlar da fazla gol yiyebiliyor. Alanya'dan 6 yediğimizde kimse bir şey yapmadı, sonra biz attık, o zaman da bir şey yoktu. Bazen bazı takımların kötü günü oluyor. Bu işe böyle bakmak lazım. Biz maça çıkınca Atakaş Hatayspor için, kendi onurumuz için oynarız. Büyük takım tutan arkadaşlarımız bunu böyle bilsin. Billong'u hatasından dolayı gönderdik, başka bir şey için göndermedik, şüphesi olan varsa savcıya başvursun."