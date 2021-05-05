Jens Lehmann’dan ırkçılık skandalı

Almanya Milli Takımı ve Arsenal’de uzun yıllar forma giyen file bekçisi Jens Lehmann, yanlış gönderdiği bir mesaj yüzünden ırkçılıkla suçlanıyor.

Uzun yıllar Alman Milli Takımı ve Arsenal'de file bekçiliği yapan Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo’ya bir mesaj gönderdi.

Gönderdiği mesajda "Dennis sizin rating zenciniz mi? ifadesini kullandı. Mesajın ifşa edilmesiyle Lehmann'a tepkiler yağdı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Instagram hesabından mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Aogo, “Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu.” diyerek Lehmann’ı ifşa etti.

Hertha Berlin’de yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan eski kaleci, mesajın ifşa edilmesiyle Hertha Berlin’de işini kaybetti.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayların gerçekleşmesinin ardından Lehmann, Aogo’dan özür diledi. Bild’e verdiği demeçte hatasını kabul eden kaleci, "Denis ile telefonda zaten konuştum ve ifademin saygısız durması konusunda beni affetmesini istedim. Bu olumlu anlamda bir mesajdı, bir Sky yorumcusu olarak bilgili, çok güçlü biri." ifadelerini kullandı.