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Jens Lehmann’dan ırkçılık skandalı
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 13:59
- Güncelleme : 05.05.2021 - 14:22
Uzun yıllar Alman Milli Takımı ve Arsenal'de file bekçiliği yapan Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo’ya bir mesaj gönderdi.
Gönderdiği mesajda "Dennis sizin rating zenciniz mi? ifadesini kullandı. Mesajın ifşa edilmesiyle Lehmann'a tepkiler yağdı.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Instagram hesabından mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Aogo, “Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu.” diyerek Lehmann’ı ifşa etti.
Hertha Berlin’de yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan eski kaleci, mesajın ifşa edilmesiyle Hertha Berlin’de işini kaybetti.
ÖZÜR DİLEDİ
Bu olayların gerçekleşmesinin ardından Lehmann, Aogo’dan özür diledi. Bild’e verdiği demeçte hatasını kabul eden kaleci, "Denis ile telefonda zaten konuştum ve ifademin saygısız durması konusunda beni affetmesini istedim. Bu olumlu anlamda bir mesajdı, bir Sky yorumcusu olarak bilgili, çok güçlü biri." ifadelerini kullandı.