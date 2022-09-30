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    Jeremain Lens, Fransa 3'üncü Ligi'nde de oynayamıyor

    Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Beşiktaş kariyeri sonrası Fransa'da üçüncü lig ekibi Versailles'da da oynamakta zorlanıyor.
    • 30.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:31
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    Jeremain Lens, Fransa 3'üncü Ligi'nde de oynayamıyor

    Kariyeri büyük düşüşte olan 34 yaşındaki Jeremain Lens, Fransa 3. Ligi'nde de forma şans bulamıyor.

    Beşiktaş'taki sözleşmesinin bitmesiyle Fransa'da üçüncü lig düzeyinde yer alan Championnat National ekibi Versailles'a transfer olan Lens, sezon başından bu yana çok az forma şansı bulabildi.

    Sadece 21 dakika forma giydi

    Championnat National'de Versailles, 8. maçına çıkmaya hazırlanırken Jeremain Lens, bu lig düzeyinde büyük beklentilerle transfer edilmiş olmasına rağmen sadece 1 maçta sonradan oyuna girerek 21 dakika oynayabildi.

    Jeremain Lens, Fransa 3 üncü Ligi nde de oynayamıyor #1

    Ayak bileğinden sakatlık yaşadı

    İlk 7 haftada 21 dakika süre alabilen Hollandalı futbolcu, 8. hafta maçları öncesinde ayak bileğinden sakatlandı.

    Takımının iç sahadaki karşılaşmasını tribünden takip edecek olan Lens'in ne zaman sahalara döneceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

    Jeremain Lens, Fransa 3 üncü Ligi nde de oynayamıyor #2


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