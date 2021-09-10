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Jerome Boateng'e 1,8 milyon euro ceza

Jerome Boateng'e 1,8 milyon euro ceza

Alman milli oyuncu Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği için mahkeme tarafından 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.