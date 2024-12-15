Jesus Navas'ın veda maçında Sevilla kazandı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Sevilla, Celta Vigo'yu ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada ağları sarsan Manuel Bueno kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Sevilla, ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanına gidecek.
21 puanda kalan Celta Vigo ise Real Sociedad'ı konuk edecek.
JESUS NAVAS VEDA ETTİ
39 yaşındaki kaptanı Jesus Navas, Sevilla forması ile son kez Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na çıktı.
Aralık ayı itibarıyla kulüpten ayrılacak olan Navas, futbolu bırakacak ve kulüp yönetiminde görev alacak.
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