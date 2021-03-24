Joachim Löw: EURO 2020'den önce hiçbir takımla görüşmem

Adı Fenerbahçe ile anılan ve EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw, "Avrupa Şampiyonası'ndan önce tekliflerle rahatsız edilmek istemiyorum" dedi.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, İzlanda ile oynanacak Dünya kupası eleme maçı öncesi basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Almanya'dan Focus, Sport 1 gibi dijital kaynaklar, Fenerbahçe ile Löw'ün menajeri arasında görüşmelerin başladığına dikkat çekerek, Löw'ün sözlerini servis etti.

Ayrıca, Alman teknik adam için Fenerbahçe dışında İspanya'dan da ciddi bir teklif olduğu vurgulandı.

"TURNUVADAN ÖNCE GÖRÜŞMEM"

Löw, kendisine talip olan kulüplerle ilgili olarak gelen soruya, "Menajerimin şu an ne yaptığını bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan önce teklifler ile rahatsız edilmek istemiyorum. Benim şu an ana odak noktam Avrupa Şampiyonası. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Öncesinde hiçbir kulüple direkt olarak görüşmem." cevabını verdi.

LÖW'DEN AÇIK KAPI

Almanya'nın finale ulaşması durumunda 11 Temmuz'a kadar takımının başında kalacak olan Löw, "Turnuva biter bitmez anahtarı çevirip hemen başka bir kulüpte başlamak düşünülemez elbette." sözleriyle olası tekliflere de açık kapı bıraktı.

98/99'DA FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

17 yıldır Almanya Milli Takımı için çalışan 61 yaşındaki teknik adam, Stuttgart sonrası kariyerindeki ikinci teknik direktölük görevini Fenerbahçe'de yapmıştı.

1998/99 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Löw, ardından Karlsruhe, Adanaspor, Tirol ve Austria Wien'de görev almıştı.

Fenerbahçe ile Löw ile birlikte 1998/99 sezonunu zirvenin 6 puan uzağında 72 puanla üçüncü sırada noktalamıştı.