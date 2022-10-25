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    Joachim Löw teknik direktörlüğe dönüyor

    Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw, 18 ay aradan sonra futbola dönmeye hazırlanıyor.
    • 25.10.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:09
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    Joachim Löw teknik direktörlüğe dönüyor

    Joachim Löw, futbola dönmeye hazırlanıyor. Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra 1.5 yıldır herhangi bir yerde görev yapmayan Löw, geçtiğimiz yaz ayında Fenerbahçe ile görüşmüştü.

    Ali Koç'un çok uzun süre ikna etmeye çalıştığı ve birkaç kez görüştüğü Löw, Türkiye'ye gelmemişti.

    Alman teknik adam, ülkesinde yayın yapan Kicker'a konuştu. 62 yaşındaki Löw, "Futbola dönmek için kendimi yeniden motive hissediyorum. Geçtiğimiz aylarda durum böyle değildi ancak artık çekici bir teklif alırsam buna hazırım ve harekete geçerim." dedi.

    Joachim Löw teknik direktörlüğe dönüyor #1

    "Teklifleri dinleyeceğim"

    Löw, yaklaşan Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nı sahada hoca olarak değil de bir yabancı olarak yaşamak istiyorum. Bu sebeple de henüz iş aramadım. Dünya Kupası'nın ardından teklifleri dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Joachim Löw teknik direktörlüğe dönüyor #2


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