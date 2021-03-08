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    Joan Laporta: Messi'nin kalmasını istiyoruz

    Seçim sürecinde sürekli olarak Lionel Messi'yi Barcelona'da tutacak tek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Joan Laporta, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 13:12
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    Joan Laporta: Messi'nin kalmasını istiyoruz

    Barcelona'da Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından, gözler Lionel Messi'ye çevrildi.

    11 yıl sonra göreve geri dönen Katalan başkan, şimdiden Arjantinli yıldızı kulüpte tutmanın bir yolunu bulmaya odaklanıyor.

    "MESSİ BARCELONA'YI SEVİYOR"

    Laporta, seçim zaferinin ardından "Dünyadaki en iyi oyuncunun oğluyla birlikte oy vermeye geldiğini görmek, söylediklerimize bir örnek. Leo Barcelona'yı seviyor. Bunun yansıması bu. Dünyanın en iyi oyuncusu Barcelona'yı seviyor. Umarım bu Barcelona'da kalmasına yardımcı olur. Biz de bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Joan Laporta: Messi nin kalmasını istiyoruz #1

    Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

    Laporta'nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany'nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.

    Joan Laporta: Messi nin kalmasını istiyoruz #2

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