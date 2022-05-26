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    Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro'yla aldattı iddiası

    Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro'yla aldattı iddiası

    Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro'nun, 22 yaşındaki futbolcuyu Sporting Lizbon forması giyen Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi.
    • 26.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 14:22
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    Atletico Madrid'in Portekizli genç yıldızı Joao Felix'in, sevgilisi Magui Corceiro tarafından Sporting Lizbonlu Pedro Porro'yla aldatıldığı iddiası gündeme düştü.

    Pedro Porro'nun birkaç ay önce maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı.

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #1

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #2

    Pedro iddiaları yalanladı

    Gelişmelerin ardından ise Pedro Porro, sosyal medya hesabından gündeme getirilen olayların çirkin ve asılsız olduğunu söyledi.

    Porro yaptığı paylaşımda, "Söylenenler çok rahatsız edici. Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok." sözlerini kullandı.

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #3

    Dedikodular devam ediyor

    22 yaşındaki Joao Felix ile 19 yaşındaki Magui Corceiro, 1 yıldan fazla süredir birlikte. Bu görüntülerin ortaya çıkması, ayrıca yalanlanmasına rağmen dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

    Felix'in konu hakkında açıklama yapmaması ise şüpheleri artırdı.

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #4

    Aynı poz dikkat çekti

    Öte yandan daha önce eşi Maxi Lopez'i şimdiki kocası Mauro Icardi ile aldatan Wanda Nara ve Magui Corceiro'nun aynı pozu vermesi dikkat çekti.

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #5

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #6

    Joao Felix in sevgilisi Magui Corceiro, Pedro Porro yla aldattı iddiası #7


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