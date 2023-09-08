Joao Pedro: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, flaş itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, açıklamalarda bulundu.

Pedro yaptığı açıklamada, "Sardunya'yı özlüyorum. Cagliari tarihinin bir parçası olmak, birkaç sezon boyunca birçok maç oynamak ve sonra uzaktan da olsa bu efsane kulübün taraftarı olmak çok güzel bir şey. Cagliari'den ayrılmak benim için çok zordu. Cagliari, benim hayatımın bir parçası. Bu konudaki sessizliğim, zor verilen ayrılık kararının bir yansımasıydı. Çünkü, kolay değildi." dedi.

"Cagliari'ye dönme fırsatı bu yaz karşıma çıkmadı"

Ne yazık ki yapmak zorunda olduğum bir transferdi. Söylenenleri, konuşulanları anlayışla kabul ediyorum ama o anda benim için belki de en iyisinin ne olduğunu da düşünmek zorundaydım. Uğruna birçok gece uykusuz kaldığım çok kişisel bir seçimdi. Kendim, ailem ve genel olarka hayatım için doğru seçimi yapmak zorundaydım. Cagliari'ye dönme fırsatı bu yaz karşıma çıkmadı.

"Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum"