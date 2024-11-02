Joao Pedro sahneye çıktı! Hull City ile Portsmouth berabere kaldı

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İngiltere Championship'in 13. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Portsmouth karşı karşıya geldi.

The MKM Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

JOAO PEDRO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Hull City, Joao Pedro'nun 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Portsmouth 46. dakikada Josh Murphy ile durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmaadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hull City'de Abdülkadir Ömür, 63. dakikada oyuna girdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull City'e giden Joao Pedro, İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü attı.

HULL CITY, OXFORD UNITED'LA KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Hull, puanını 15'e çıkardı. Portsmouth ise 9'a yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, deplasmanda Oxford United ile oynayacak. Portsmouth ise Plymouth deplasmanına gidecek.