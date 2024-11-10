Haberler



Dünyadan futbol



Joao Pedro'nun golü yeterli olmadı! Hull City, West Bromwich'e kaybetti

Joao Pedro'nun golü yeterli olmadı! Hull City, West Bromwich'e kaybetti Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 15. haftasında evinde West Bromwich'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.