Joe Hart'tan emeklilik kararı! Sezon sonunda futbolu bırakacak Kariyerinde Manchester City ve Tottenham gibi dev ekiplerde forma giyen 36 yaşındaki İngiliz file bekçici Joe Hart, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

AA

İskoçya temsilcisi Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim.

Önemli başarılar elde etti

Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.

Hart, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premiership'te de ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)