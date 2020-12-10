John Barnes, ırkçı hakemi savundu

Liverpool'un eski futbolcularından John Barnes, PSG-Başakşehir maçında yardımcı antrenör Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu savundu.

Salı günü oynanması planlanan ancak yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle dün akşama ertelenen PSG-Başakşehir maçının yankıları sürüyor.

Eski Konyasporlu Ciprian Marica'nın ardından, bir dönem de Liverpool'da top koşturan John Barnes de Rumen hakemi savundu.

Rumen hakemden Webo'ya ırkçı söylem - İZLE

"NEDEN BİR SİYAH İÇİN "SİYAH ADAM" DENMESİN?"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Barnes, Başakşehir teknik kadrosunun görüntüsünü paylaşarak; "İşte Başakşehir'in antrenörleri... Bunlardan biri kırmızı kart görecek. Ve hakem, Coltescu'ya hangisinin atılması gerektiğini soruyor. Biriniz bana onun isimlerini bilmediği ve forma numarası olmadığı halde onu nasıl tanımlaması gerektiğini söyleyebilir mi? içlerinden biri oyundan atılacak. Hakem 'siyah olan' diyebilir, başka ne diyecek ki? Neden bir siyahı, 'siyah adam' olarak tarif edemesin ki? Suçluyu 'siyah olan' diyerek tanımlamak ırkçılık değil. İnsanlara siyah diye seslenmelerini söylüyoruz. Hakem isimlerini bilmiyor. 6-7 koç yan yana duruyor." ifadelerini kullandı.

"4. HAKEMİN İŞİ İSİM SORMAK DEĞİLDİR"

John Barnes, bir takipçisinin 'Hakem, görevlinin ten rengini tanımlayıcı olarak kullanmak yerine bir isim isteyebilirdi' yorumuna ise şu cevabı verdi: "Hakem kime soracağını bilmiyor, 4. hakem orta hakeme hangisinin atılacağını söylemeli. Bu yüzden ona 'siyah olana' yaklaşmasını söyleyebilir. Sonra hakem ismini sorabilir ve onu gönderebilir. 4. hakemlerin işi sadece atılacak kişiyi tanımlamaktır, adını sormak değil."





DEMBA BA'YI DA ELEŞTİRDİ

Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu, Demba Ba'nın hakeme yönelik olan 'Asla 'bu beyaz adam' demiyorsun, 'bu adam' diyorsun. Öyleyse neden siyah bir adamdan bahsederken 'siyah adam' diyorsun!' sözlerine de cevap verdi.

Barnes, "Demba, 'beyaz olsaydı, beyaz adam' demezdin' dedi ama saha kenarında 5 siyah koç ve 1 beyaz koç olsaydı kendisi de 'Beyaz olan' derdi. Başka ne söyleyebilir ya da söylemeli?" dedi.

John Barnes'ın sözleri sonrası başta İngiliz taraftarlar olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcı, eski futbolcuya çok sert tepki gösterdi.