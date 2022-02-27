John Benjamin Toshack yoğun bakımda

Beşiktaş'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan Galli teknik adam John Benjamin Toshack Covid-19 nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı.

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı.