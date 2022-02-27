Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
548.515
1.05%
BTXN Coin
38.20
-4.06%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    John Benjamin Toshack yoğun bakımda

    Beşiktaş'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan Galli teknik adam John Benjamin Toshack Covid-19 nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    John Benjamin Toshack yoğun bakımda

    Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı.

    DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

    John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı.

    John Benjamin Toshack yoğun bakımda #1


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    İzmir'de çelikten Atatürk heykeli yapıldı
    Gündem

    İzmir'de çelikten Atatürk heykeli yapıldı

    Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ziyareti
    Ekonomi

    Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ziyareti

    Görüş Bildir