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    John Obi Mikel'in hedefi Premier Lig

    Trabzonspor ile pandemi döneminde yollarını ayıran John Obi Mikel, " "İngiltere'den ilgilenen kulüpler var ve neden olmasın" diyerek Premier Lig'e döneceğinin sinyalini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 17:52
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    John Obi Mikel'in hedefi Premier Lig

    Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmadı. 33 yaşındaki oyuncu, mart ayından beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Uzun yıllar Chelsea forması giyen Obi Mikel, kendisini yeniden İngiltere'de göstermek istiyor.

    "İLGİLENENLER VAR"

    Obi Mikel yaptığı açıklamada; "İngiltere'den ilgilenen kulüpler var ve neden olmasın? Şu anda kulüplerle görüşme halindeyiz. Kesinlikle acelemiz yok." dedi.

    John Obi Mikel, BBC'ye yaptığı konuşmada West Bromwich Albion ve Championship takımı Stoke City ile ilgili iddiaları yanıtsız bıraktı.

    John Obi Mikel, 2019/2020 sezonunda Trabzonspor ile 19 Süper Lig maçında boy gösterdi.

    John Obi Mikel in hedefi Premier Lig #1

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