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Jordan Henderson ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle en az nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 16:16
Liverpool'dan yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Henderson’ın kasıklarından ameliyat edildiği belirtildi.
TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK
30 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi netleşmemesine rağmen mart ayı boyunca tedavisine devam edileceği vurgulandı.
Son şampiyon Liverpool, bu sezon sık sık yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. İngiltere temsilcisinde Henderson’ın yanı sıra Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita ve Diogo Jota’nın sakatlıkları devam ediyor.