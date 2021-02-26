Euro
9.02
0.71%
Dolar
7.4413
1.2%
Altın
421.16
0.63%
Borsa
1.468
-1.38%
Bitcoin
347.828
-5.81%
EXEN Coin
16.74
0.66%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Jordan Henderson ameliyat edildi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle en az nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jordan Henderson ameliyat edildi

    Liverpool'dan yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Henderson’ın kasıklarından ameliyat edildiği belirtildi.

    TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

    30 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi netleşmemesine rağmen mart ayı boyunca tedavisine devam edileceği vurgulandı.

    Son şampiyon Liverpool, bu sezon sık sık yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. İngiltere temsilcisinde Henderson’ın yanı sıra Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita ve Diogo Jota’nın sakatlıkları devam ediyor.

    Jordan Henderson ameliyat edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir