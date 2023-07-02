Jorge Jesus, Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine en son Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus'un getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından Jesus'lu bir video paylaşan Al Hilal takımı, "Hikayenin bitmemiş bölümleri var" notunu düştü. Al Hilal'e geri döndü 68 yaşındaki Portekizli teknik adam daha önce 2018-2019 sezonunda da Al Hilal'i çalıştırmıştı. Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.