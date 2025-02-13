Jorge Jesus, Mohamed Salah'ı istiyor

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Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini ifade etti.

GÖZÜ SALAH'TA

Canal 11'e verdiği röportajda Jesus, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi.

Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Jesus'un açıklamalarının ardından heyecanlanan Al-Hilal taraftarları sosyal medyada Salah ile ilgili birçok paylaşımda bulundu.

35 MAÇTA 27 GOL

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 resmi maça çıkan Muhammed Salah, bu maçlarda 27 gol 19 asistlik performans gösterdi