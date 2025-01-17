Jorge Jesus: Neymar, lig kadrosuna yer almayacak

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al Hilal, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Kingdom Arena'daki maçtan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Kalidou Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi ile 45'te penaltı ile 54 ve 65'te Marcos Leonardo, 45+9'da Sergej Milinkovic-Savic, 89. dakikada Abdullah Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulwahed kendi kalesine attı.

"NEYMAR LİG KADROSUNA YER ALMAYACAK"

Müsabakanın ardından ise Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jesus, yıldız futbolcu Neymar'ın lig kadrosuna yer almayacağını duyurdu.

Jesus, şunları dedi:

Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor. Maalesef işler onun için zorlaştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Özellikle MLS ekipleriyle adı geçen Neymar'ın Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER REKORU HALA ONDA

Paris Saint-Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transferi sonrası sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve istediği performansı ortaya koyamayan Neymar, hala en pahalı transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı.

Neymar, bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer aıyor.