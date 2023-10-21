Jorge Jesus, oyuncusu Micheal'in üzerine yürüdü Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Khaleej ile oynanan maçta oyuncusu Michael ile tartıştı. Jesus'un Michael'in üstüne yürüdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Pedro Emanuel'in takımı Khaleej karşı karşıya geldi. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nde oynanan maçı ev sahibi Al Hilal, 1-0'lık skorla kazandı. Mavi-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü ise 30. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Micheal'i kenara aldı Öte yandan maçın son dakikasında gergin anlar yaşandı. Jorge Jesus, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Michael'i 90. dakikada oyundan aldı. Kulübeye gelirken agresif tavırlar sergileyen Michael, eline aldığı su şişesini sinirli bir şekilde yere vurdu. Jesus, oyuncusunun üzerine yürüdü Michael'in tavırlarını gören Jorge Jesus, oyuncusunun üzerine yürümeye başladı. İkili iyice yakınlaşınca Jesus'un yardımcısı araya girdi ve gerginliği yatıştırdı. Fenerbahçe döneminde de sık sık problemler yaşayan Jesus'un bu anları sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)