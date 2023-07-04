Jorge Jesus: Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyileri Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra Al Hilal'ın başına geçen Jorge Jesus, Portekizli teknik direktörlerin dünyanın en iyileri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ile Başakşehir karşısında yaşadığı Türkiye Kupası zaferinin ardından görevinden ayrılan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi belli olmuştu.

Tecrübeli isim, daha önce de görev yaptığı Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yeni teknik direktörü olmuştu.

Jorge Jesus, Al Hilal'deki görevine başlamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ronaldo'ya rakip olmak elbette ilgi çekici"

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olmanın ilgi çekici olduğunu söyleyen Jesus, şu değerlendirmeyi yaptı:

Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak elbette ilgi çekici. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan çok sayıda büyük oyuncu var. Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile...

"3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim"

3 yabancı oyuncu transferi yapacaklarını açıklayan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti:

Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şimdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim.

"Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyileri"

Portekizli teknik direktörler hakkında konuşan Jesus,, şunları söyledi:

Suudi Arabistan'da Esprito Santo, Pedro Emanuel, Luis Castro var. Biri kaybetmek zorunda. Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyileri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor.

"1 yıllık sözleşme yaptım"

Jorge Jesus son olarak, "Brezilya'ya geri dönmek ister misin?" sorusuna şu yanıtı verdi: