Jorge Jesus'tan olay sözler: Türkiye'ye dönmem için kırmızı halı sererler Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak şampiyon olamayınca ayrılan Jorge Jesus zor günler geçiriyor. Ağır eleştiri altında çalışan Portekizli hoca açtı ağzını, yumdu gözünü.

ensonhaber.com

Al-Hilal taraftarlarının aleyhine başlattığı istifa kampanyası, Jorge Jesus’u çok kızdırdı; kovulmasını ve yerine Julen Lopetegui’nin getirilmesini isteyen taraftarları futbolu bilmemekle suçladı.

"Sen kimsin?"

Kendisine futbol öğretmeye çalışanların, hayatlarında bir kupanın ucundan bile tutmamış kişiler olduğunu savundu. Portekizli hoca, daha önce çalıştığı her takımın dönmesi için peşinden koştuğunu iddia etti.

Hayatı boyunca bir kupa kazanmamış adam (eski futbolcu Suudi yorumcuları hedef alıyor) benim taktik bilgimi sorguluyor… Hata yaptığımı söylüyor. Neye göre, kime göre. Sen kimsin?

"Türkiye'ye dönmem için kırmızı halı sererler"

Daha önce buradan ayrılırken bana kalmam için yalvardılar. Son çalıştığım yerde de başkan kalmam için ne istersem yapmaya hazır olduğunu söyledi. Flamengo’da herkes hala dönmemi istiyor. Bugün buradan ayrılsam, Türkiye’ye de Brezilya’ya da dönmem için önüme kırmızı halı sererler.

"Yaptığım şeyler deneyimle yapıldı"