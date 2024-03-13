Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal dünya tarihine geçti

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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al Ittihad, Al Hilal'i konuk etti.
İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Al Ittihad forması giyen Hamdallah kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Al Hilal tarihe geçti
Bu galibiyetle birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal yarı final biletinin sahibi oldu.
Al Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.
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