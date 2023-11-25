Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'den tarihi fark! Al Hazem'e 9 gol attılar

Suudi Arabistan Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Daniel Carreno'nun ekibi Al Hazem ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.
King Abdullah Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Al Hilal 9-0'lık farklı skorla kazandı.
Al Hilal, rakibini 9 golle geçti
Müsabakada Al Hilal'in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakiada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Liderlik devam etti
Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Al Hazem, Riyadh deplasmanına gidecek.
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