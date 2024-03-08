Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, dünya rekorunu tekrarladı Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Riyadh'ı deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 27. maçını kazandı. Bu skorla Al Hilal, dünya rekorunu egale etti.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Odair Hellmann'ın çalıştırdığı Al Riyadh ile Jorge Jesus yönetimindeki lider Al Hilal karşı karşıya geldi.

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip Al Hilal, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri; 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) kaydetti.

Al Hilal bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Al Riyadh ise 23 puanda kaldı.

Rekoru egale ettiler

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ve takımı Al Hilal dünya futbol tarihine geçti.

Jesus'un Al Hilal'i bu sezon üst üste oynadığı 27. maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Mavi-beyazlılar, Galler Ligi'nde mücadele eden The New Saints'in 2017 yılındaki art arda kazanma rekorunu egale etmeyi başardı.

Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şöyle:

1) The New Saints - 27 maç (2017)

2) Al Hilal - 26 maç (2024)

3) Ajax - 26 maç (1972)

4) Ajax 25 maç (1995)

Fenerbahçe'de ikinci olmuştu

Geçen sezon Fenerbahçe Jesus yönetiminde çıktığı 52 karşılaşmada 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcıyla sezonu 36 maçta 80 puan toplayarak ikinci sırada bitirdi.

Fenerbahçe, 10 yıl sonra Portekizli teknik adamla Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.