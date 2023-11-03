Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, liderliğini sürdürdü

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Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta mücadelesinde Slaven Bilic yönetimindeki Al Fateh ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.
Prens Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Al Hilal 2-0'lık skorla kazandı.
Al Hilal'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 90+3'te Salem Al-Dawsari kaydetti.
Al Hilal, liderliğe devam etti
Al Hilal aldığı bu galibiyetle beraber puanını 32'ye çıkartıp liderliğini sürdürürken, Al-Fateh ise 23 puanda kaldı.
Al Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Taawon'u ağırlarken, Al-Fateh ise deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.
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