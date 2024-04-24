Jorge Jesus'un takımı Al Hilal yarı finalde veda etti

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Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'i ağırladı.
Al Hilal, mücadeleyi 2-1 kazansa da toplamda 5-4'lük skorla turnuvaya veda etti.
Tarihi seriyi bitirmişti
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Al Ain'e yenilen Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.
Jorge Jesus'un öğrencileri Suudi Arabistan'da bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Al Nassr'ın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.
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