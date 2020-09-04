Jorge Messi: 700 milyon euroluk madde artık geçerli değil

Jorge Messi: 700 milyon euroluk madde artık geçerli değil

Lionel Messi'nin babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi, yaptığı açıklamayla La Liga yönetiminin daha önce duyurduğu serbest kalma maddesinin geçerliliğini yitirdiğini duyurdu.

Lionel Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 2019/20 sezonu bitiminde sona erdiğini ve geçerli olmadığını açıkladı.

"700 MİLYON EUROLUK MADDE GEÇERLİ DEĞİL"

İşte Jorge Messi'nin yaptığı açıklama: "Profesyonel futbolcu Lionel Andres Messi'nin temsilcisi olan ben Jorge Horacio Messi, Ulusal Futbol Ligi'nin 30 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamaya istinaden bu bilgilendirmeyi geçiyorum.

La Liga, hangi sözleşmeyi analiz ederek bu açıklamyı yaptı bilmiyoruz. Messi'nin 'serbest kalma bedeli' ile ilgili madde 2019/20 sportif sezonu bitiminde geçerliliğini yitirmiştir. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşmenin 8.2.3.6 maddesi bu duruma işaret etmektedir. "2019-20 sezonu bitiminden sonra bu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir." denilmektedir.

Sonuç olarak 700 milyon euroluk serbest kalma bedeline işaret eden sözleşmenin 8.2.3.5 maddesi, geçerlilik süresini yitirmiştir."

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