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    Jorge Messi: Lionel Messi bu sene Barcelona'da kalabilir

    Jorge Messi: Lionel Messi bu sene Barcelona'da kalabilir

    Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun bir sezon daha Barcelona'da oynama seçeneğini düşündüklerini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 15:21
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    Barcelona'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, takımda kalma seçeneğini değerlendirmeye başladığı bildirildi.

    Lionel Messi'nin Barcelona ile arasındaki müzakereleri yöneten, futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri Jorge Messi, İspanyol basınının takibine alındı.

    Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.

    Jorge Messi: Lionel Messi bu sene Barcelona da kalabilir #1

    SENEYE BONSERVİSSİZ AYRILABİLİR

    Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.

    Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.

    Jorge Messi: Lionel Messi bu sene Barcelona da kalabilir #2

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