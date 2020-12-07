Jorge Rial: Maradona 50 aileye yardım ediyordu

Arjantinli gazeteci Jorge Rial, Maradona'nın 50'den fazla aileye maddi yardımda bulunduğu için aylık giderinin 100 bin euro olduğunu söyledi.

Kasım ayında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından birbirinden ilginç gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

AYLIK GİDERİ 100 BİN EURO

Arjantinli gazeteci Jorge Rial, 60 yaşında yaşamını yitiren efsane ismin aylık harcamasının yaklaşık 100 bin euro olduğunu söyledi. Rial, bu harcamanın Maradona'nın yalnızca kişisel gideri olmadığını ifade etti ve detayları paylaştı.

"50'DEN FAZLA AİLEYE YARDIM EDİYORDU"

Jorge Rial, "Birçok defa 50'den fazla aileye maddi yardım ettiğini bizzat kendisi söylemişti." diyerek Maradona'nın ailesine, akrabalarına ve çalışanlarının ailelerine düzenli olarak maddi destekte bulunduğunu anlattı.

Arjantinli efsanenin bu harcamaların dışında ülkesinde ve yurtdışındaki gayrimenkullerine de aylık bütçe ayırdığı ve ayrıca arkadaşlarına da finansal anlamda yardımcı olduğu kaydedildi.

Arjantin Hükümeti, söz konusu harcamaların yapıldığı banka hesabını, Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilgili soruşturmalar tamamlanana kadar dondurma kararı almıştı.