Jose Maria Gimenez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez, koronavirüse yakalandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün koronavirüs testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.