Jose Mourinho: Bize kupa değil ruh lazım

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen düşüşe geçen Tottenham'da Portekizli menajer Jose Mourinho, oyuncularını eleştirdi.

Hafta içerisinde Dinamo Zagreb'e 3-0 yenilen ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Tottenham, bir sonraki maçta Aston Villa'yı deplasmanda 2-0 yendi.

Jose Mourinho, Aston Villa maçı sonrası takımıyla ilgili 'derin' bir açıklama yaptı.

Portekizli hocanın sözleri şöyle:

"DOĞRU KİMYAYI OLUŞTURMAK EN ZOR ŞEY"

"Günümüzde bir takım içerisinde doğru kimyayı oluşturmak en zor şey. Bireysel çıkarlar ön planda, bencil davranmak moda, menajerler ve basın mensupları ile ilişkileri daha önemli. Bir takım duygusu etrafında birleşmek yerine, 'Sen benim için yaparsan, ben de senin için yaparım' ve '90 dakika oynarsam takımım kazanır' gibi düşünceler hakim oldu."





"Bir grubu takım yapabilmek için artık uzun bir zamana ihtiyacı var. Günümüzde toplumun ve gençlerin psikolojik profilleri çok değildi. Ben oyuncularıyla gurur duymak isteyen bir antrenörüm, aldıkları sonuçlar gerçekten önemli değil."

"ARSENAL YENİLGİSİ SONRASI OYUNCULARIMAL GURUR DUYAMADIM"

"Kariyerim boyunca da aldığım birçok yenilgiden sonra oyuncularımla gurur duydum. Geçtiğimiz hafta Arsenal'e karşı aldığımız yenilgi nedeniyle gurur duyamıyorum. Benim için Lig Kupası'nı kazanmaktan daha önemlisi, ihtiyacımız olan takım ruhunu geliştirmek. Bunu tek başıma yapamam. Tüm kulübün birlikte yapması gerekiyor. Soyunma odasındaki oyuncuların bunu yapmayı istemesi gerekiyor."

"ZAGREB YENİLGİSİ ÜZERİMİZDE YARA GİBİ KALACAK"

"Hafta sonu sonuçtan, performanstan, gösterdikleri tutumdan ötürü mutluyum. Ancak, bunu neden 48 saat önce yapmadıklarından ötürü de mutlu değilim. UEFA Avrupa Ligi'nde aldığımız yenilgi, uzun bir süre üzerimizde bir yara gibi kalacak. Sadece sonrasında 1 galibiyet aldığınız için bu yara iyileşmeyecek. Bir takım gibi oynayıp, birlikte savaşmaları gerekiyor. Futbolcuların her maç dürüstçe onurlarını ortaya koymaları gerekiyor."

"Bu takımın en büyük mücadelesi, bir sonraki maçta alacağı sonuç değil veya oynayacağı rakibe göre göstereceği futbol değil. En büyük mücadelesi bir tutuma, kollektif ruha ve kollektif bir oyuna sahip olmak... Maçlar kaybedeceğiz, kötü oynayacağız. Ancak, her maçta birlikte olmak ve rakibe meydan okumak gerekiyor. Benim için son maçtaki galibiyet soyunma odasının zaferidir. Ruhlarının zaferidir. UEFA Avrupa Ligi'nde olanlardan ötürü yaşananlardan utananların zaferidir."

"UTANMA DUYGUSU, EN GÜÇLÜ DUYGUDUR"

"Utanma duygusunun, bir erkek için en güçlü duygu olduğuna inanırım. Umursamaz, kendini vermeyen ve hiçbir şeyden aldırmayan erkeklerden bahsetmiyorum. Utanma, bir erkeğin sahip olabileceği en güzel duygulardan biridir ve takımımda bu duygu olduğu için mutluyum."