Jose Mourinho: Bu bizim istediğimiz Benfica değil

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi konuk etti.

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.

BENFICA GALİP GELDİ

Benfica'ya galibiyeti getiren goller bir tanesi penaltıdan olmak üzere 18 ve 26. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi. Gil Vicente'nin tek golünü 11. dakikada Luis Esteves kaydetti.

Gil Vicente'de 48. dakikada Pablo'nun golü 6 cm'lik ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.

Deplasman ekibinin 2 topu direkten dönerken kaleci Trubin de pek çok kurtarış yaptı.

Gil Vicente'de Santos Hevertton, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Jose Mourinho'lu Benfica, 3 puanı oldukça zor şekilde aldı.

3. MAÇINDA 2. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki 3. maçında 2. galibiyetini alan Benfica, ligdeki puanını 17'ye yükseltti. Gil Vicente ise 13 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Gil Vicente ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gil Vicente ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

"BU BİZİM İSTEDİĞİMİZ BENFICA DEĞİL"

Mourinho, "Genel olarak bu bizim istediğimiz Benfica değil. Benfica; çaba, adanmışlık ve fedakarlık demek. Takım yorgun, üç günde bir oynanan maçlar yorucu, bazı oyuncular yorgun." dedi.

"GÖZLERİNİZİ DÖRT AÇARAK OYNUYORSUNUZ"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Gil Vicente, harika bir takım ama bu takımların maçlara hazırlanmak, dinlenmek, detaylara hazırlanmak ve bizim inceleyemediğimiz sürpriz duran toplar için bir hafta zamanları var. Bu, Leiria'nın teknik direktörü olarak yaşadığım bir şeydi. Maçlara hazırlanmak için bir hafta süremiz olurdu ve Gil Vicente'nin yaptığı gibi gözlerinizi dört açarak oynuyorsunuz." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA TOP KAYBETTİK"

Kazanmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koymadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok fazla top kaybettik, daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdik. Bireysel ve kolektif kalite olmadan çok önemli bir 3 puan elde ettik." sözlerini sarf etti.

"TAKIM KİMLİKSİZ"

Mourinho, son olarak, "Takım şu anda kimliksiz. Bruno Lage'nin fikirleri ile benim fikirlerim arasında gri bir alanda yaşıyor. Çok fazla çalışma süresi olmadan aşılması zor bazı durumlar var ve bizde bu süre yok. Oynuyoruz, toparlanıyoruz ve maçları analiz ediyoruz ancak saha çalışması yapamıyoruz. Her seferinde bir maça odaklanacağız." dedi.