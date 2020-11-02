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    Jose Mourinho: Hakemler de basın toplantısına katılmalı

    Tottenham menajeri Jose Mourinho, Brighton maçı sonrası hakem Graham Scott'ı eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 15:40
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    Jose Mourinho: Hakemler de basın toplantısına katılmalı

    Tottenham menajeri Jose Mourinho, VAR kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Brighton maçı sonrası hakem Graham Scott'ın kararlaından memnun olmayan Portekizli teknik adam tepki gösterdi.

    "NE GÖRDÜKLERİNİ ANLATMALILAR"

    Başarılı menajer, "Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık bize de anlatmalılar neler gördüklerini." dedi.

    Jose Mourinho: Hakemler de basın toplantısına katılmalı #1

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