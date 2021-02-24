Jose Mourinho: Ne mutluyum ne de mutsuz

Sezona iyi başlamasına rağmen düşüşe geçen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, neler hissettiğini anlattı.

Tottenham'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, takımının gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hocanın sözleri şu şekilde:

"Kariyerinin sonunda hangi teknik adam gökyüzünün sürekli mavi olduğunu, hiç bulutlu ya da karanlık olmadığını söyleyebilir? Benim yaşadıklarım da kariyerimin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Negatif şeyler beni mutlu ediyor mu? Hayır. Depresif bir adam yapıyor mu? Kesinlikle hayır. Bu benim için bir meydan okuma."

"İYİ SONUÇLARIN GELMEMESİ BENİ YARALIYOR"

"Ben kulüp, oyuncular ve taraftarlar için çalışıyorum. Onlara çok fazla şey vermem gerektiğini hissediyorum. Onlar için sıkı çalışmama rağmen iyi sonuçlar veremiyor olmak beni yaralıyor ancak bu benim için mücadele devam ediyor çünkü verebileceğime inanıyorum. Daha önce her yerde bunu başardım ve her zaman olduğumdan daha fazla motive olmuş durumdayım."





"Sonuçlar kötü olduğunda normalde teknik adamların hissettiklerini ben burada hissetmedim. Normelde biz yalnız insanlarız ancak bu kulüpte bunu hiç yaşamadım. Sadece saygı değil, aynı zamanda bana destek de var. Herkes aynı gemide. Kimse mutlu değil ama kimse depresyonda da değil. Ben pozitifim."

"MUTLUYUM DİYEMEM AMA MUTSUZ DA DEĞİLİM"

"Belki bu kadar maç kaybettikten sonra biraz garip olacak ancak ben pozitifim. Mutluyum diyemem ancak mutsuz da değilim, her sabah buraya gelmeyi isteyerek uyanıyorum. Herkes idman yapmayı seviyor ve bu kadar çok maç oynanırken elinden geldiği kadar çalışıyor. Perşembe oynamak, Pazar oynamak ve iyi sonuçları tekrar almak için mücadele vermek istiyoruz."

Tottenham, önümüzdeki günlerde Burnley ve Fulham ile karşılaşacak ve bu iki mücadele Portekizli hocanın da belki kaderini belli edecek.