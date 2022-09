Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Jose Mourinho rapçi Stormzy'nin klibinde oynadı

Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho İngiliz rap yıldızı Stormzy'nin Mel Made Me Do It' adlı şarkısının çekilen klibinde yer aldı.