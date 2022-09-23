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    Jose Mourinho rapçi Stormzy'nin klibinde oynadı

    Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho İngiliz rap yıldızı Stormzy'nin Mel Made Me Do It' adlı şarkısının çekilen klibinde yer aldı.
    • 23.09.2022 - 16:29
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    Jose Mourinho rapçi Stormzy'nin klibinde oynadı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Büyük Britanyalı rap şarkıcısı Stormzy'nin klibinde oynadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya liglerinde de şampiyonluklar yaşayan Mourinho, bu kez futbolla değil oynadığı video kliple gündeme geldi.

    Klipte sus işareti yaptı

    59 yaşındaki Portekizli teknik adam, Stormzy'nin "Mel Made Me Do It" isimli şarkısının klibinde, "Gerçekten konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer." dediği meşhur demeci duyulduğu sırada sus işareti yaparken görülüyor.

    Jose Mourinho rapçi Stormzy nin klibinde oynadı #1

    Jose Mourinho rapçi Stormzy'nin klibinde oynadı İZLE

    Usain Bolt'ta klipte oynadı

    Klipte ayrıca erkekler 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt ile kadınlar 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı atlet Dina Asher-Smith de yer alıyor.

    Jose Mourinho rapçi Stormzy nin klibinde oynadı #2


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