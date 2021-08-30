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    Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a alkışlı mesaj

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'la ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 09:08
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    Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a alkışlı mesaj

    UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.

    ALKIŞ EMOJİSİ

    Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin instagram hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı.

    Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.

    Jose Mourinho dan Trabzonspor a alkışlı mesaj #1

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