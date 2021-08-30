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Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a alkışlı mesaj
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'la ilgili paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 09:08
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.
ALKIŞ EMOJİSİ
Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin instagram hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı.
Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.