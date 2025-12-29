Jose Mourinho'nun berabere biten maça yorumu: 3-2 kazandık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica karşılaştı.

Estadio Municipal De Braga'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Braga'nın gollerini Pau Victor ve penaltıdan Rodrigo Zalazar attı. Benfica'nın gollerini ise Nicolas Otamendi ve Fredrik Aursnes attı.

LİGDE DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Benfica 36 puan oldu. Braga ise 26 puana ulaştı.

Ligin sonraki maçında Benfica, Estoril'i ağırlayacak. Braga ise Estrela'ya konuk olacak.

İPTAL EDİLEN GOLE TEPKİ

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti.

73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol, maça damgasını vurdu.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini, ancak maçın berabere sonuçlandığını söyledi.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)

"3-2 KAZANDIK"

Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

"KAZANDIK, KAZANDIK, KAZANDIK"

Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.