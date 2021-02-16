Euro
8.4079
-0.55%
Dolar
6.9255
-0.56%
Altın
405.28
-0.48%
Borsa
1.572
0.6%
Bitcoin
346.300
0.44%
EXEN Coin
17.60
1.49%
0ºC
İstanbul
Kar 0 C

    Jose Mourinho'nun tazminatı: 40 milyon euro

    Tottenham menajeri Jose Mourinho, kulüp tarafından görevine son verilirse 40 milyon euro tazminat alacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jose Mourinho'nun tazminatı: 40 milyon euro

    İyi başladığı Tottenham kariyerinde düşüşe geçen Jose Mourinho'nun koltuğu sallantıda.

    İngiliz basınının haberlerine göre Portekizli teknik adamın, görevine son verilmesi halinde 40 milyon euro tazminat alacağı yazıldı.

    YILLIK 17.5 MİLYON EURO ALIYOR

    Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euroluk kazancı görünen tecrübeli hoca, ligin en yüksek maaşlarından birine sahip.

    Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 9. sırada yer elan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıranın ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

    Jose Mourinho nun tazminatı: 40 milyon euro #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir