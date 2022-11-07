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    Josep Ilicic sahalara geri döndü

    Atalanta dönemindeki performansıyla adını tüm dünyaya duyuran Josep Ilicic, ailevi sorunlar nedeniyle futbola ara vermişti. Tecrübeli oyuncu, yeniden sahalara dönse de fazla kilolarıyla dikkat çekti.
    • 07.11.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:56
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    Josep Ilicic sahalara geri döndü

    Sloven futbolcu Josep Ilicic, yaklaşık 2 sene önce depresyon sebebiyle futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

    O dönem Atalanta forması giyen ve hayli iyi bir dönem geçiren tecrübeli golcünün, kariyerinin bittiği yazılmıştı.

    Eşi aldatmıştı

    Eşi tarafından aldatıldığı ve bunu kaldıramadığı için depresyona girdiği söylenen Ilicic, 2022 yazında Atalanta ile olan sözleşmesini tamamlamış ve boşa çıkmıştı.

    Çok kilo aldığı görülen Ilicic, 5 Ekim'de eski takımı Maribor'a transfer oldu. 34 yaşındaki futbolcu, ilk maçında golünü attı. Kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ilicic hayranlarını mutlu etti.

    Sloven oyuncu, hayranlarına aşırı kilolarından kurtulacağının da sözünü verdi.

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