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    Joshua Kimmich ilk yarıyı kapattı

    Bayern Münih, dizinden ameliyat olan Joshua Kimmich'in ilk yarıyı kapattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 16:24
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:29
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    Joshua Kimmich ilk yarıyı kapattı

    Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Joshua Kimmich, seneyi kapattı.

    2021'DE DÖNECEK

    Dizinden ameliyat olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021'e kadar takımdaki yerini alamayacak.

    Erling Haaland'la mücadelesinde sakatlanan ve devam edemeyen oyuncu, kartla cezalandırılmıştı.

    Pozisyon sonrası büyük acı çektiği görülen Kimmich için konuşan kulüp sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "İyileşme sürecinde ona en iyi desteği vereceğiz." diye konuştu.

    Bayern'in orta sahadaki kilit isimlerinden biri olan Kimmich, Almanya'nın Avrupa Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da Ukrayna ve 3 gün sonraki İspanya maçlarının kadrosuna da çağrılmıştı.

    Joshua Kimmich ilk yarıyı kapattı #1

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