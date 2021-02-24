Joshua Kimmich Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Bayern Münih'in tecrübeli isimlerinden Joshua Kimmich, dünkü Lazio galibiyetinin ardından ilk 50 Şampiyonlar Ligi maçında en fazla galibiyet gören futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Lazio'yu deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bayern aldığı farklı galibiyetle tur kapısını aralarken Joshua Kimmich de rekor kırdı.

İLK 50 MAÇINDA EN FAZLA GALİBİYET ALAN FUTBOLCU

Opta verilerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde 50. maçına çıkan Joshua Kimmich, ilk 50 maçında en fazla galibiyet yaşayan futbolcu rekorunun sahibi oldu. Kimmich, bugüne kadar çıktığı maçların 38'inde galibiyet yaşadı.

26 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerindeki 50 Şampiyonlar Ligi maçının tamamına Bayern Münih formasıyla çıktı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.