Juan Cuadrado, Inter'e transfer oldu Inter, Juventus ile sözleşmesi sona Juan Cuadrado’yu renklerine bağladığını duyurdu.

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Serie A ekibi Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado’yu kadrosuna kattı.

Bir yıllık sözleşme imzalandı

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus'ta 8 sezon forma giydi

İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina’da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus’un formasını 8 sezon boyunca giydi.

Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.