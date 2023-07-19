Juan Cuadrado, Inter'e transfer oldu

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Serie A ekibi Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado’yu kadrosuna kattı.
Bir yıllık sözleşme imzalandı
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus'ta 8 sezon forma giydi
İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina’da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus’un formasını 8 sezon boyunca giydi.
Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.