- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Juan Pablo Pino 2 yıl sonra futbola döndü
Juan Pablo Pino 2 yıl sonra futbola döndü
Bir dönem Türkiye'de de oynayan Juan Pablo Pino, futbola Kolombiya takımı Real Cartagena'yla döndü.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 15:25
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Juan Pablo Pino, 2 yıllık aranın ardından futbola döndü.
REAL CARTAGENA İLE SÖZLEŞME İMZALADI
33 yaşındaki kanat oyuncusu, Kolombiya Ligi takımlarından Real Cartagena ile sözleşme imzaladı.
Kolombiyalı, bir süredir doğduğu şehrin takımıyla görüşüyordu. Pino, Türkiye'de Süper Lig'de 19 maça çıkmıştı.