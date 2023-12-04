Jude Bellingham'dan Arda Güler sözleri: O bir fenomen

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Fenerbahçe'den 20 milyon euro artı bonuslar şeklinde rekor bir ücretle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, sakatlıklarla boğuşuyor.

3. kez takımdan ayrı kalan ve henüz hiçbir maçta eflatun-beyazlıların formasını giyemeyen Güler, geri dönüş için gün sayıyor.

Oyuncuya takım arkadaşları ve teknik heyet sık sık moral vermeye çalışırken, bir destek de takım arkadaşı Jude Bellingham'dan geldi.

"Bu konuda söz veriyorum"

Röportajında Ancelotti'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen yıldız futbolcu, şöyle konuştu:

"Son şansımdı"

Madrid'de başta başkan olmak üzere pek çok mutlu insan var ama ben her şeyden önce kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ve tabii ki bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. Bu sadece bir kez kazanabilecek ve hayat boyu sürecek bir ödül. İdollerim Wayne Rooney ve Raheem Steling'ten sonra bunu kazanan üçüncü İngiliz oyuncuyum. Bu benim son şansımdı çünkü 2024 yılında artık yarışamayacağım çünkü bu ödül için yaş sınırını aşmış olacağım. Üçüncü denemede bunu başardığım için mutluyum. Bu ödül benim için her zaman daha fazlasını vermek ve daha iyisini yapmak için bir teşvik.