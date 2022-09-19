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    Julien Lopetegui'den Marcao'ya övgü

    Seviila Teknik Direktörü Julien Lopetegui, Galatasaray'dan kadroya katılan stoper oyuncusu Marcao, hakkında konuştu.
    • 19.09.2022 - 19:12
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    Julien Lopetegui'den Marcao'ya övgü

    Sevilla'nın, Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao için teknik direktör Julen Lopetegui açıklamada bulundu.

    "Marcao buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi"

    İspanyol teknik adam, cumartesi günü oynanan Villarreal karşılaşmasından önce 26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için gelen soruya, "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.

    Julien Lopetegui den Marcao ya övgü #1

    Sevilla formasıyla maça çıkamadı

    Brezilyalı savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle şu ana dek Sevilla'da hiç süre bulamadı. La Liga ekibi, Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

    Julien Lopetegui den Marcao ya övgü #2


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